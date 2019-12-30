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У России есть шанс попасть в плей-офф МЧМ даже в случае поражения от Германии. Как это?

19:29
Молодежная сборная России. Фото iihf.com.
Молодежная сборная России. Фото iihf.com.
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Сборная России имеет шанс попасть в плей-офф МЧМ даже в случае поражения от Германии — правда, в овертайме или по буллитам. Наша команда сможет занять четвертое место, если чехи проиграют в основное время и канадцам, и американцам.

Сборная России сыграет с Германией 31 декабря. Начало матча — 17.00 (мск).

Молодежный чемпионат мира по хоккею: турнирная таблица, расписание матчей, онлайн-трансляции и результаты игр, новости и обзоры МЧМ-2020

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