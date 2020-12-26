Третьяк прокомментировал победу молодежной сборной России над США

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк прокомментировал результат матча молодежной сборной России против команды США. Россияне выиграли в стартовом матче молодежного чемпионата мира со счетом 5:3.

«Мы хорошо играли, потенциал есть, мы проявили характер, но нельзя расслабляться ни на секунду. Первая игра всегда волнующая — я сам помню свой первый матч, и когда выходишь, то всегда есть волнение, какой бы сильной ни была твоя команда, — сказал Третьяк ТАСС. — Держали игру два периода, вели со счетом 4:1, но молодежный хоккей тем и опасен, что игрокам свойственно ошибаться, свойственны эмоции. Когда в 2011 году в Баффало канадцы после двух периодов вели 3:0, повесили себе уже золотые медали, и мы забили им пять голов за один период; будем надеяться, что Игорь Ларионов сейчас расставит все точки над «i», скажет, где слабые стороны, что неправильно, чтобы не было эйфории от этой победы.

Я всегда поддерживаю вратарей и верю в нашего голкипера. Он уже приобрел опыт, поэтому дай бог ему удачи".

Россияне в следующем матче встретятся со сборной Чехии 28 декабря, встреча начнется в 5.30 (мск).