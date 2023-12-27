Словакия победила Швейцарию в матче МЧМ

Читать «СЭ» в

Сборная Словакии обыграла Швейцарию в матче молодежного чемпионата мира-2024 — 3:0.

Шайбы забросили Самюэль Хончек, Петер Репчик и Сервач Петровски.

Это вторая победа словацкой сборной на турнире. Словакия с 6 очками возглавила группу B.

Следующий матч команда проведет 29 декабря против Норвегии, а Швейцария 28-го встретится с США.

Молодежный чемпионат мира

Группа B

Словакия U20 — Швейцария U20 — 3:0 (1:0, 0:0, 2:0)

Голы: Гонзек — 2 (Репчик), 8:33 — 1:0. Репчик — 2 (п.в., Мешар, Штрбак), 58:19 — 2:0. Петровски — 3 (мен., п.в.), 59:12 — 3:0.

Нереализованный буллит: Гонзек (Словакия U20), 22:56 (Вратарь).

Вратари: Гаян — Бельери (57:58 — 58:19, 59:07 — 59:12).

Штраф: 10 — 2.

Броски: 20 (6+7+7) — 36 (14+11+11).

Судьи: Хинтердоблер, Эрикссон.

Гетеборг. Frolundaborg