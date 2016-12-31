Словакия обыграла Латвию перед игрой с Россией на молодежном ЧМ

Сборная Словакии в матче группового турнира молодежного чемпионата мира обыграла команду Латвии (4:2) и досрочно обеспечила себе выход в четвертьфинал. Также победа словаков гарантировала сборной России попадание в плей-офф турнира.

В своей последней игре группы B Словакия сыграет с Россией, поединок состоится 1 января и начнется в 4.00 по московскому времени. Победитель этой встречи займет третье место в группе B.

Молодежный чемпионат мира

Группа B

Словакия - Латвия - 4:2 (1:1, 1:0, 2:1)

Голы: Чуксте - 1 (Балцерс, Бунцис), 3:40 - 0:1. Лештян - 1, 8:13 - 1:1. Мил. Роман - 1 (М. Роман, Слобода), 38:11 - 2:1. Хатала - 1 (М. Роман, Садецки), 40:41 - 3:1. Слобода - 1 (Мил. Роман, Грман), 45:01 - 4:1. Бунцис - 1 (бол., Чуксте, Дзиеркалс), 53:29 - 4:2.

Вратари: Гуска - Митенс (Григалс, 55:59, Митенс, 57:09, 58:58).

Штраф: 12 - 10.

Броски: 36 (14+14+8) - 24 (6+8+10).

Судьи: Лемелин, Рохач.

31 декабря. Торонто. Air Canada Centre.