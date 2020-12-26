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Американец ударил российского форварда, когда тот забивал в пустые ворота. Это было очень некрасиво

26 декабря. Эдмонтон. Россия — США — 5:3. Егор Чинахов. Фото ИИХФ.
26 декабря. Эдмонтон. Россия — США — 5:3. Егор Чинахов. Фото ИИХФ.
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Нападающий молодежной сборной России Егор Чинахов стал автором заключительного гола в ворота сборной США в матче МЧМ-2021 (5:3). Россиянин поразил уже пустые ворота.

При этом нападающий американцев Алекс Теркотт в последний момент пытался сфолить на сопернике, грубо ударив того по ногам. Россиянин потерял равновесие и врезался в борт, но до этого успел переправить шайбу в ворота.

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