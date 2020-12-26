Американец ударил российского форварда, когда тот забивал в пустые ворота. Это было очень некрасиво

Нападающий молодежной сборной России Егор Чинахов стал автором заключительного гола в ворота сборной США в матче МЧМ-2021 (5:3). Россиянин поразил уже пустые ворота.

При этом нападающий американцев Алекс Теркотт в последний момент пытался сфолить на сопернике, грубо ударив того по ногам. Россиянин потерял равновесие и врезался в борт, но до этого успел переправить шайбу в ворота.