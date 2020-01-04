Сегодня сборная России в десятый раз в истории молодежных чемпионатов мира встретится с шведами в матчах плей-офф.

Из девяти предыдущих встреч в пользу нашей команды завершились только четыре. Правда, Валерий Брагин одолел скандинавов в трех случаях из четырех. Стоит отметить, что всего дважды одна из команд имела преимущество более чем в одну шайбу. В 2007 году подопечные Евгения Попихина выиграли со счетом 4:2, а в 2015-м команда Валерия Брагина была сильнее 4:1. (Кирилл Бурдаков)

Матчи сборной России против шведов плей-офф МЧМ: