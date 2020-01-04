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Россия — Швеция в плей-офф МЧМ: история личных встреч

10:30
4 января 2015 года. Торонто. Швеция — Россия — 1:4. Фото AFP
4 января 2015 года. Торонто. Швеция — Россия — 1:4. Фото AFP
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Сегодня сборная России в десятый раз в истории молодежных чемпионатов мира встретится с шведами в матчах плей-офф.

Из девяти предыдущих встреч в пользу нашей команды завершились только четыре. Правда, Валерий Брагин одолел скандинавов в трех случаях из четырех. Стоит отметить, что всего дважды одна из команд имела преимущество более чем в одну шайбу. В 2007 году подопечные Евгения Попихина выиграли со счетом 4:2, а в 2015-м команда Валерия Брагина была сильнее 4:1. (Кирилл Бурдаков)

Матчи сборной России против шведов плей-офф МЧМ:

Дата

Тренер

Стадия

Счет

02.01.2001

Петр Воробьев

1/4 финала

2:3

03.01.2007

Евгений Попихин

1/2 финала

4:2

04.01.2008

Сергей Немчинов

1/2 финала

1:2 ОТ

03.01.2011

Валерий Брагин

1/2 финала

4:3 Б

05.01.2012

Валерий Брагин

Финал

0:1 ОТ

03.01.2013

Михаил Варнаков

1/2 финала

2:3 Б

04.01.2014

Михаил Варнаков

1/2 финала

1:2

04.01.2015

Валерий Брагин

1/2 финала

4:1

05.01.2017

Валерий Брагин

Матч за 3-е место

2:1 ОТ

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