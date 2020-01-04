Россия — Швеция в плей-офф МЧМ: история личных встреч
Сегодня сборная России в десятый раз в истории молодежных чемпионатов мира встретится с шведами в матчах плей-офф.
Из девяти предыдущих встреч в пользу нашей команды завершились только четыре. Правда, Валерий Брагин одолел скандинавов в трех случаях из четырех. Стоит отметить, что всего дважды одна из команд имела преимущество более чем в одну шайбу. В 2007 году подопечные Евгения Попихина выиграли со счетом 4:2, а в 2015-м команда Валерия Брагина была сильнее 4:1. (Кирилл Бурдаков)
Матчи сборной России против шведов плей-офф МЧМ:
|
Дата
|
Тренер
|
Стадия
|
Счет
|
02.01.2001
|
Петр Воробьев
|
1/4 финала
|
2:3
|
03.01.2007
|
Евгений Попихин
|
1/2 финала
|
4:2
|
04.01.2008
|
Сергей Немчинов
|
1/2 финала
|
1:2 ОТ
|
03.01.2011
|
Валерий Брагин
|
1/2 финала
|
4:3 Б
|
05.01.2012
|
Валерий Брагин
|
Финал
|
0:1 ОТ
|
03.01.2013
|
Михаил Варнаков
|
1/2 финала
|
2:3 Б
|
04.01.2014
|
Михаил Варнаков
|
1/2 финала
|
1:2
|
04.01.2015
|
Валерий Брагин
|
1/2 финала
|
4:1
|
05.01.2017
|
Валерий Брагин
|
Матч за 3-е место
|
2:1 ОТ
Молодежный чемпионат мира по хоккею: турнирная таблица, расписание матчей, онлайн-трансляции и результаты игр, новости и обзоры МЧМ-2020