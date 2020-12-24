Россия проиграла Канаде

Молодежная сборная России проиграла команде Канады в контрольном матче перед стартом чемпионата мира-2021 в Эдмонтоне (0:1). Единственную шайбу забросил 18-летний защитник «Анахайма» Джейми Дрисдейл.

Товарищеский матч

Молодежные сборные

Россия — Канада — 0:1 (0:0, 0:0, 0:1)

Гол: Дрисдейл (Макмайкл, Перфетти), 43:52.

Вратари: Аскаров (0:00—40:00), Ахтямов (40:00—60:00) — Леви.

24 декабря. Эдмонтон, «Роджерс Плейс».

What a shot by Jamie Drysdale: pic.twitter.com/amdSpdNwmQ — Felix Sicard (@Felix_Sicard) December 24, 2020

Молодежный чемпионат мира по хоккею-2021 пройдет в Эдмонтоне с 25 декабря 2020 года по 6 января 2021 года. Сборная России стартует на турнире в ночь на 26 декабря матчем с США. Также ее соперники по группе — Чехия, Австрия и Швеция.

Полностью расписание матчей сборной России и трансляций игр МЧМ-2021 — на нашем сайте.