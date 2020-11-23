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«Рейнджерс» может отпустить Лафренье на молодежный чемпионат мира

09:25
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Первый номер драфта-2020 Алексис Лафренье еще может сыграть на молодежном чемпионате мира-2021, сообщает TSN.

Форвард не был включен в первоначальный расширенный состав сборной Канады, которая готовится к турниру в «пузыре» в Альберте. Однако Федерация хоккея Канады продолжает вести переговоры с «Рейнджерс» на предмет возможного участия нападающего в турнире. И клуб из Нью-Йорка не исключает, что все же может отпустить молодого форварда на домашний МЧМ.

Молодежный чемпионат мира по хоккею: турнирная таблица, расписание матчей, онлайн-трансляции и результаты игр, новости и обзоры МЧМ-2020

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