«Рейнджерс» может отпустить Лафренье на молодежный чемпионат мира

Первый номер драфта-2020 Алексис Лафренье еще может сыграть на молодежном чемпионате мира-2021, сообщает TSN.

Форвард не был включен в первоначальный расширенный состав сборной Канады, которая готовится к турниру в «пузыре» в Альберте. Однако Федерация хоккея Канады продолжает вести переговоры с «Рейнджерс» на предмет возможного участия нападающего в турнире. И клуб из Нью-Йорка не исключает, что все же может отпустить молодого форварда на домашний МЧМ.