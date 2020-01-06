Почему Канаду не оставили «три на пять»? Спорное решение в финале МЧМ
00:09
В третьем периоде финального матча молодежного чемпионата мира-2020 Россия — Канада судьи приняли правильное решение, не удалив канадца за выброс шайбы за пределы льда, которая попала в камеру.
Наш соперник не должен был остаться «три на пять», так как камера считается частью площадки по регламенту турнира.
This puck hit the camera. No doubt.— Here's Your Replay ?? (@HeresYourReplay) January 5, 2020
Crazy a penalty wasn't called.
? @TSN_Sports #WorldJuniors pic.twitter.com/918Evw6n7e
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...