Плющев: «Победа над США несет психологический момент для нас, это один из главных соперников»

Бывший главный тренер сборной России по хоккею Владимир Плющев в беседе с «СЭ» прокомментировал победу над командой США (5:3) на молодежном чемпионате мира-2021 по хоккею.

— Стартовые матчи достаточно непростые для всех команд — что для фаворитов, что не для фаворитов. Шансы на момент старта у всех уравнены. Ребята провели хорошую игру с одним из наших основных соперников — США. Не все было так идеально, как, наверное, хотелось тренерскому штабу. По крайней мере, если говорить о концовке матча. Ошибки, которые были допущены, привели к волнительным моментам в завершении игры. А в целом ребята показали нам хороший хоккей, особенно с учетом первого матча и нервозности со стороны обеих команд.

В общем-то в принципе игру вели спокойно и уверено до 55 минуты. К сожалению, были неоправданные удаления в концовке, хотя они были заслуженными, судьи сами ничего там не придумали, давали четко по моментам. Ну вот так наши немного напрягли под конец болельщиков. Хотя все основные матчи все равно еще только будут впереди. А этот матч с США несет чисто психологический момент. Но эта победа — позитивный момент для нас и, естественно, выводы для американцев. Приятно начинать чемпионат мира с победы, тем более США — один из фаворитов на этом чемпионате.

Россияне прервали серию поражений в матчах с США в рамках этих турниров. Предыдущая победа была одержана сборной России в полуфинале МЧМ-2016.

(Алла Родкина)