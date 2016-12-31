10:49 31 декабря 2016 | ХОККЕЙ — Молодежный ЧМ

Павел Карнаухов: "Мы сами создаем себе проблемы"

0
0
0

Нападающий молодежной сборной России Павел Карнаухов отметил, что команда сделала выводы после поражения от США (2:3) в матче чемпионата мира. По его словам, в игре с американцами россияне совершили много ошибок.

– Проигрывать неприятно. Но мы собрались, поговорили – теперь двигаемся дальше. У нас были индивидуальные ошибки, но главное – сделать правильные выводы, – цитирует официальный сайт ФХР Карнаухова. – Мы сами создаем себе проблемы, а потом начинаем выбираться из них. В плане физического состояния проблем нет, все идет от головы.

Низкая результативность нашего звена? Мы играем в командный вид спорта, зацикливаться на очках не нужно. Нужно играть правильно, по заданию, приносить пользу команде – это не обязательно очки, но и блокированные броски. Завтра важная игра против Словакии, все самое интересное – впереди.

результаты опроса
17217 чел.
Кто выиграет молодежный чемпионат мира-2017 по хоккею?
Канада
50.8%
Финляндия
1.9%
Россия
39.7%
Швеция
4.0%
США
2.5%
Кто-то другой
1.1%

Дополнительная информация

http://fhr.ru/main/team-news/card/?id_4=12938

0
0
0
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ