Павел Карнаухов: "Мы сами создаем себе проблемы"

Нападающий молодежной сборной России Павел Карнаухов отметил, что команда сделала выводы после поражения от США (2:3) в матче чемпионата мира. По его словам, в игре с американцами россияне совершили много ошибок.

– Проигрывать неприятно. Но мы собрались, поговорили – теперь двигаемся дальше. У нас были индивидуальные ошибки, но главное – сделать правильные выводы, – цитирует официальный сайт ФХР Карнаухова. – Мы сами создаем себе проблемы, а потом начинаем выбираться из них. В плане физического состояния проблем нет, все идет от головы.

Низкая результативность нашего звена? Мы играем в командный вид спорта, зацикливаться на очках не нужно. Нужно играть правильно, по заданию, приносить пользу команде – это не обязательно очки, но и блокированные броски. Завтра важная игра против Словакии, все самое интересное – впереди.