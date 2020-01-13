Защитник ЦСКА и сборной России Александр Романов рассказал о финале МЧМ-2020, в котором из-за удаления нападающего Дмитрия Воронкова команда пропустила две шайбы.

— Что бы ни читал — все время вижу его фамилию. Я уже говорил во время какого-то интервью, повторю: оскорблять человека, что-то постоянно про него писать — это глупо. Выигрывает и проигрывает команда. Когда Воронков забил две шайбы, никто не писал: «Боже, Воронков великолепен!». Как только он один раз ошибся, на него тут же все обрушились. У него в Instagram под фотографией 1000 комментариев. У него всего-то 2000 подписчиков. Это неправильно. Парень что, специально ошибся что ли? (Игорь Еронко, Алексей Шевченко)

Полное интервью Романова можно прочитать здесь.