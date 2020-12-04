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«Нью-Джерси» не отпустит Хьюза на молодежный чемпионат мира

00:25
Джек Хьюз. Фото Instagram
Джек Хьюз. Фото Instagram
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Сборная США заинтересована в привлечении Джека Хьюза в свой состав на молодежный чемпионат мира. Однако генеральный менеджер «Нью-Джерси» Том Фицджеральд не собирается отпускать игрока в национальную команду, так как впереди старт сезона в НХЛ.

Кроме того, «Торонто» может не отпустить Ника Робертсона, если предсезонная подготовка стартует в декабре.

Напомним, в прошлом году «Дэвилх» не отпустили Хьюза на МЧМ. Хотя он выступал за молодежную сборную США на МЧМ-2019 и стал серебряным призером турнира, набрав 3 (0+3) очка в 4 матчах.

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