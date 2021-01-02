Николишин о победе России над Германией: «Немцы переиграли нас по моментам»

Чемпион мира и бронзовый призер Олимпиады Андрей Николишин прокомментировал победу сборной России над Германией в четвертьфинале молодежного чемпионата мира (2:1).

«Я не думаю, что наши неответственно отнеслись к этой игре. Немцы — хорошая и сильная команда. У них три человека входят в пятерку лучших бомбардиров чемпионата. У нас даже близко никого там нет. И по моментам, кстати, немцы нас переиграли. Лет двадцать назад, играя с немцами, счет должен был быть и больше. Но сейчас такого нет, хоккей поменялся.

Если выделять из наших игроков, то это Аскаров. Если бы не Ярослав, то неизвестно бы, как этот матч закончился. Еще мне понравился Хуснутдинов. Я недоволен игрой сборной, да, я рад, что мы прошли, но мы должны играть сильнее. Думаю, ребята еще нервничали. Мы же были фаворитами, а играть первым номером нам пока тяжело.

Если мы хотим выиграть, то нам должно быть без разницы, на кого выходить. Но, скорее всего, мы выйдем на Канаду, потому что, я думаю, шведы обыграют финнов», — сказал Николишин.

(Владислав Флегонтов)