МЧМ-2021: расписание и результаты матчей 1/4 финала
Сборная России сыграет в первом четвертьфинале с Германией. Матч в Эдмонтоне (Канада) на арене Rogers Place начнется в 20.00 субботы, 2 января (время московское).
МЧМ-2021. 1/4 финала
2 января, 20.00 (мск) Россия — Германия
2 января, 23.30 (мск) Финляндия — Швеция
3 января, 3.00 (мск) Канада — Чехия
3 января, 6.30 (мск) США — Словакия
«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Россия — Германия.
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Молодежный чемпионат мира по хоккею: турнирная таблица, расписание матчей, онлайн-трансляции и результаты игр сборной России, новости и обзоры МЧМ-2021
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