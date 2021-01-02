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МЧМ-2021: расписание и результаты матчей 1/4 финала

09:00
Сборная России: четвертьфинал с Германией. Фото IIHF
Сборная России: четвертьфинал с Германией. Фото IIHF
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На молодежном чемпионате мира-2021 по хоккею — время первого раунда плей-офф.

Сборная России сыграет в первом четвертьфинале с Германией. Матч в Эдмонтоне (Канада) на арене Rogers Place начнется в 20.00 субботы, 2 января (время московское).

МЧМ-2021. 1/4 финала

2 января, 20.00 (мск) Россия — Германия

2 января, 23.30 (мск) Финляндия — Швеция

3 января, 3.00 (мск) Канада — Чехия

3 января, 6.30 (мск) США — Словакия

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Россия — Германия.

Все расклады на плей-офф молодежного чемпионата мира-2021 — в одном материале. Календарь матчей, расписание и пары четвертьфиналистов, результаты игр группового турнира и турнирные таблицы — в разделе МЧМ-2021.

Молодежный чемпионат мира по хоккею: турнирная таблица, расписание матчей, онлайн-трансляции и результаты игр сборной России, новости и обзоры МЧМ-2021

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