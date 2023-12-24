МЧМ 2024 по хоккею: где проходит и какие страны выступают

Молодежный чемпионат мира по хоккею с шайбой 2024 пройдет в Гетеборге

Молодежный чемпионат мира по хоккею с шайбой 2024 пройдет в Гетеборге (Швеция) с 26 декабря 2023 года по 5 января 2024 года.

Участники МЧМ-2024:

Группа А: Канада, Швеция, Финляндия, Германия, Латвия.

Группа В: Чехия, США, Словакия, Швейцария, Норвегия.

Действующий чемпион турнира — сборная Канады, которая в финале победила чехов в овертайме — 3:2 ОТ.

Сборная России по хоккею в феврале 2022-го была отстранена от участия в соревнованиях по решению Совета Международной федерации хоккея в феврале 2022 года.

Молодежный чемпионат мира по хоккею 2025 пройдет в Канаде. Турнир будет проходить с 26 декабря 2024 года по 5 января 2025 года.

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