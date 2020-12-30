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Ларионов рассказал о причинах отсутствия основного защитника сборной России в игре с Австрией

09:05
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Главный тренер молодежной сборной России Игорь Ларионов после матча с Австрией (7:1) рассказал о том, почему не включил в состав защитника Даниила Чайку.

— Сегодня дали ему возможность посмотреть игру сверху, завтра — важный матч, — сказал Ларионов. — Дали сыграть Бычкову и Шеховцову, а завтра Чайка будет играть важную роль в нашей команде.

Завтра в заключительном матче группового этапа МЧМ-2021 сборная Россия сыграет против Швеции. Начало — в 5.30 (Мск).

(Артур Хайруллин)

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