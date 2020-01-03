«Кому шведам проигрывать? Словакам, казахам?» Российский форвард высказался о полуфинале МЧМ

Нападающий молодежной сборной России Александр Хованов рассказал о настрое на полуфинал чемпионата мира против Швеции.

— Смотрели вчерашний матч шведов?

— Первый период.

— Считается, что у шведов на этом турнире не было серьезных испытаний, как у нас.

— Не соглашусь. У них были матчи с финнами и швейцарцами. Они показывают хороший хоккей. Не сказал бы, что у них не было проблем.

— Сейчас сил у сборной России больше?

— Да все в равных условиях. Я бы так не сказал, просто готовимся в рабочем режиме к полуфиналу.

— Играли со шведами ранее?

— Да, мы выигрывали у них на Кубке Вызова в Канаде. По-моему, еще побеждали на турнире в Чехии.

— В чем главная сила шведов?

— Просто правильно играют, системно. Может, везет им. Да и кому проигрывать? Словакам, казахам? Финны могли их обыграть, но вратарь плохо сыграл. Дай бог, чтобы мы завтра победили.

— Россия давно не играла в финале МЧМ. Чувствуете давление?

— Да нет никакого давления, все спокойно. Готовимся как к обычной игре. Может, завтра перед игрой будет давления, но это обычное дело — у всех оно есть.

— Шведы говорят, что будут доказывать, что они не мягкотелые. Вы докажете обратное?

— Не знаю. Посмотрим по игре.

— Есть ли Хегландер забьет лакросс-гол, то как это скажется на игре?

— Никак. Когда я играл, никто так не забрасывал, так что даже не знаю. Сам такой финт не пробовал. (Игорь Еронко)