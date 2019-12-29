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Игорь Ларионов — о скандале с капитаном канадцев: «Это урок для всех»

19:00

Ассистент главного тренера молодежной сборной России Игорь Ларионов прокомментировал инцидент после матча молодежного чемпионата мира против Канады (6:0). Во время гимна России капитан канадцев Барретт Хэйтон не снял шлем. После скандала он принес извинения.

Игорь Ларионов.«В ситуации с гимном было неприятно, но канадцы извинились». Ларионов — о разгроме Канады и скандале после матча

— Это урок для всех, не только для канадской сборной, а для всех, кто играет в хоккей, — сказал Ларионов в интервью TSN. — Нужно уважать соперника, неважно, побеждаешь ты или нет. Хоккеисты — это своеобразное братство из канадцев, россиян, американцев, швейцарцев, чехов...

— Вы принимаете извинения?

— Безусловно. Мы это сказали и нашим ребятам. Если проигрываешь, нужно уважать соперника. То же самое, если выигрываешь.

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