Канадский телеканал TSN составил список лучших хоккеистов, которые участвовали на молодежном чемпионате мира.

Первое место разделили Петер Форсберг и Павел Буре, тройку замкнул Вячеслав Фетисов. Также из россиян в топ-25 попали Владимир Крутов, Александр Могильный, Александр Овечкин, Евгений Кузнецов, Евгений Белошейкин и Михаил Татаринов.

Топ-25 по версии TSN:

1. н. Петер Форсберг (Швеция);

2. н. Павел Буре (СССР);

3. з. Вячеслав Фетисов (СССР);

4. н. Уэйн Гретцки (Канада);

5. н. Джордан Эберле (Канада);

6. н. Маркус Нэслунд (Швеция);

7. н. Владимир Крутов (СССР);

8. н. Роберт Райхел (Чехия);

9. н. Эрик Линдрос (Канада);

10. н. Александр Могильный (СССР);

11. н. Александр Овечкин (Россия);

12. в. Кэри Прайс (Канада);

13. н. Владимир Ружичка (Чехия);

14. з. Райан Эллис (Канада);

15. з. Рейо Руотсалайнен (Финляндия);

16. н. Евгений Кузнецов (Россия);

17. в. Евгений Белошейкин (СССР);

18. н. Яромир Ягр (Чехия);

19. н. Джон Таварес (Канада);

20. н. Эса Тикканен (Финляндия);

21. в. Мэнни Легаси (Канада);

22. н. Зак Паризе (США);

23. н. Патрис Бержерон (Канада);

24. н. Филип Форсберг (Швеция);

25. з. Михаил Татаринов (СССР).