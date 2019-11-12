Голкипер молодежной сборной России Амир Мифтахов после победы над командой сборной лиги Онтарио (3:2 Б) в рамках четвертой встречи CIBC Canada Russia Series 2019 отметил действия партнеров, которые сравняли счет. Российская команда сравняла счет в противостоянии — 2:2.

— Всегда нужно играть до конца. Парни — молодчики. Игра была напряженная, два периода — 0:1, потом сравняли, потом ошиблись, но не бросили играть. Было важно не потухнуть, а наоборот завестить — это получилось. В овертайме было видно, как агрессивно парни шли на ворота. Тот пропущенный гол нам придал сил. Показали характер и вытащили игру.

— Какое настроение было перед началом серии буллитов?

— Я верил в победу, был уверен в своих силах и в команде. Было на уме одно — все получится.

— Как общее состояние?

— У нас был перерыв, хорошо подготовились, был один выходной. Состояние отличное. Мы все здесь готовы — и до сбора ребята готовились самостоятельно по программам, которые нам дали, и в клубах, потом провели хороший сбор. Завтра день перерыва и будем продолжим серию. Сегодняшняя игра показала, что мы можем играть от начала и до конца. Думаю, эта победа придаст сил.