Александр Кожевников: "У сборной большой шанс на выход в полуфинал МЧМ-2017"

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников отметил, что у сборной России хорошие шансы в четвертьфинальном матче МЧМ-2017 против Дании. Поединок состоится 2 января. Ранее команда заняла третье место в своей группе. В случае победы над датчанами Россия в полуфинале сыграет с победителем пары США - Швейцария.

- Вышли из группы, это хорошо, - приводит "Р-Спорт" слова Кожевникова. - Все команды, кроме шведов, там одинаковые. Так что есть шанс пробиться в полуфинал. Нужно настраиваться и включаться всем, у нас одно звено, по большому счету, играет, кто-то должен еще выстрелить. Явных лидеров нет, самое главное, чтобы у нас была самоотверженность, самоотдача – это самое главное в играх на вылет. Дания – хороший середняк, бодаться будут, но тем не менее шанс на выход в полуфинал большой.