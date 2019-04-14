Женская сборная США стала чемпионом мира в пятый раз подряд. Победный гол финок отменен

Женская сборная США стала чемпионом мира-2019. В финале турнира в финском Эспоо американки в серии буллитов одолели хозяек площадки сборную Финляндии в серии буллитов.

Финки забросили победную шайбу в овертайме, но она была отменена после просмотра повтора.

Это был первый в истории женский чемпионат мира, в котором в финале встречались не США и Канада. Канадки побеждали 10 раз, американки сегодня завоевали девятое золото и пятое подряд. Финки до этого 12 раз брали бронзу. На домашнем ЧМ они в полуфинале одолели Канаду.

Сборная России на турнире дошла до полуфинала, где уступила США (0:8), а в матче за бронзу - Канаде (0:7).

Чемпионат мира

Женщины

Финал

США - Финляндия - 2:1 Б (0:0, 1:1, 0:0, 0:0, 1:0)