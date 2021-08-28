Женская сборная России в овертайме уступила Швейцарии в матче 1/4 финала ЧМ

Женская сборная России по хоккею не смогла выйти в полуфинал чемпионата мира. Россиянки проиграли команде Швейцарии в овертайме со счетом 2:3.

Причем россиянки к середине первого тайма вели со счетом 2:0, но не смогли развить преимущество.

А в третьем периоде швейцарки сравняли счет и первели матч в овератйм. Автором победного гола в дополнительное время стала Лаура Циммерманн.

Хоккей

Чемпионат мира. Женщины

1/4 финала

Россия — Швейцария — 2:3 ОТ (2:0, 0:0, 0:2, 0:1)

28 августа. Калгари. WinSport Arena.