Женская сборная России в овертайме уступила Швейцарии в матче 1/4 финала ЧМ
21:30
Женская сборная России по хоккею не смогла выйти в полуфинал чемпионата мира. Россиянки проиграли команде Швейцарии в овертайме со счетом 2:3.
Причем россиянки к середине первого тайма вели со счетом 2:0, но не смогли развить преимущество.
А в третьем периоде швейцарки сравняли счет и первели матч в овератйм. Автором победного гола в дополнительное время стала Лаура Циммерманн.
Хоккей
Чемпионат мира. Женщины
1/4 финала
Россия — Швейцария — 2:3 ОТ (2:0, 0:0, 0:2, 0:1)
28 августа. Калгари. WinSport Arena.
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