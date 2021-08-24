США — Россия, женский ЧМ по хоккею: где смотреть и во сколько начало
19:30
Во вторник, 24 августа, женская сборная России проведет свой третий матч на чемпионате мира по хоккею в Калгари (Канада).
Соперник — сборная США, начало матча — в 21.00 по московскому времени.
В первой встрече на турнире россиянки обыграли Швейцарию (3:1), во втором — уступили Канаде (1:5). Также в группе А с этими сборными выступает Финляндия.
Следить за онлайн-трансляцией матча США — Россия можно будет на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на YouTube-канале ФХР.
Расписание матчей сборной России на групповом турнире ЧМ можно посмотреть здесь
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