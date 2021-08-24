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США — Россия, женский ЧМ по хоккею: где смотреть и во сколько начало

19:30
Хоккеистки сборной России. Фото Global Look Press
Хоккеистки сборной России. Фото Global Look Press
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Во вторник, 24 августа, женская сборная России проведет свой третий матч на чемпионате мира по хоккею в Калгари (Канада).

Соперник — сборная США, начало матча — в 21.00 по московскому времени.

В первой встрече на турнире россиянки обыграли Швейцарию (3:1), во втором — уступили Канаде (1:5). Также в группе А с этими сборными выступает Финляндия.

Следить за онлайн-трансляцией матча США — Россия можно будет на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на YouTube-канале ФХР.

Расписание матчей сборной России на групповом турнире ЧМ можно посмотреть здесь

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Руслан Абушкин все материалы автора

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