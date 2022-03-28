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СКИФ примет участие в плей-офф Женской хоккейной лиги

Иван Шитик
Корреспондент
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Нижегородский клуб СКИФ примет участие в плей-офф Женской хоккейной лиги (ЖХЛ).

«Команда СКИФ продолжит участие в игре плей-офф ЖХЛ», — сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства спорта Нижегородской области.

Ранее появилась информация, что СКИФ может пропустить плей-офф ЖХЛ в связи с невозможностью купить билеты на выездные матчи.

СКИФ досрочно выиграл регулярный чемпионат ЖХЛ, набрав 88 очков в 34 матчах. В плей-офф СКИФ сыграет с командой, занявшей восьмое место. На данный момент восьмую строчку занимают «Белые медведицы» из Челябинска, на счету которых 23 очка по итогам 34 встреч.

Источник: https://tass.ru/sport/14205953
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СКИФ может пропустить плей-офф Женской хоккейной лиги
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