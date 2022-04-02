Вратарь женской команды отбила шайбу голой рукой

Голкипер женской хоккейной команды «Агидель» Мария Сорокина отразила шайбу голыми руками в матче ЖХЛ против «Торнадо». В одном из моментов она потеряла ловушку и продолжила игру.

Лучший бомбардир лиги Анна Шохина нанесла бросок по воротам Сорокиной, которая голой рукой отразила шайбу. После сэйва голкипер сразу схватилась за руку от боли. Игра была приостановлена.

«Бросок был сильный — Анна Шохина с кистей бросает мощно. Боль терпимая, как дверью руку прищемить, играть было можно, уже всё нормально, она почти не болит. Решение принималось быстро. Момент читался: я знала, куда будет бросать соперница. Надо было продолжать играть, пропускать не хотелось даже в таком положении», — призналась Сорокина после игры.