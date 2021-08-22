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Россия — Канада, женский ЧМ по хоккею: где смотреть и во сколько начало

23:00
Хоккеистки сборной России. Фото ФХР
Хоккеистки сборной России. Фото ФХР

В ночь на 23 августа женская сборная России проведет свой второй матч на чемпионате мира по хоккею в Калгари. Соперник — сборная Канады, начало матча — в 1.00 по московскому времени.

В первой встрече на турнире россиянки обыграли Швейцарию со счетом 3:1. Также в группе А с этими сборными выступают США и Финляндия.

Следить за онлайн-трансляцией матча Россия — Швейцария можно будет на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на YouTube-канале ФХР.

Расписание матчей сборной России на групповом турнире ЧМ можно посмотреть здесь

Состав сборной России — по этой ссылке

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Сергей Ревенко все материалы автора

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