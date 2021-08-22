Главный тренер женской сборной России Евгений Бобарико после победы над Швейцарией в первом матче группового этапа чемпионата мира-2021 подвел итоги встречи.

— Наша команда действовала нервно в начале матча, что привело к ненужным удалениям, — цитирует Бобарико сайт ФХР. — Хорошо, что выстояли в меньшинстве, успокоились, собрались и с середины второго периода полностью контролировали ход встречи. На экваторе матча мы забросили две быстрые шайбы. Серийные голы всегда переламывают ход игры. Мы настраивали команду на быстрый хоккей, девушки продемонстрировали два быстрых гола. Первую шайбу забросили в результате позиционной атаки в большинстве, вторую — на контратаке. После первого гола мы провели смену, выпустили новое свежее звено — и это сработало.

— Вы заработали много удалений, особенно во втором периоде. Что делать, чтобы команда была более дисциплинированной?

— Нужно успокоиться. Игра со Швейцарией стала первой на этом чемпионате мира. В составе сборной очень много дебютантов, из-за чего была нервозность, ненужное волнение. Мы успокоились и от игры к игре будем прибавлять.

— Проигрывали на протяжении половины матча, лидируя по броскам. Какие чувства испытывали при счете 0:1?

— Мы всегда верим в итоговый результат, в победу. Просто надо было находиться на скамейке и, глядя на глаза девушек, понять, что рано или поздно они забросят.

— Шайбы России забросили разные звенья. Как считаете, все ваши тройки одинаково опасны?

— От всех звеньев мы требуем одной системы: чтобы они играли компактно, помогали друг другу. Требуем, чтобы в атаке участвовали не только нападающие, но и защитники. От всех троек мы ждём заброшенных шайб.

— Какие выводы сделали по итогам матча с США и применили в этой игре?

— США и Швейцария — две совершенно разные команды. Тем не менее, выводы мы сделали. Игра с Америкой нужна была для того, чтобы хоккеистки вспомнили опыт международных матчей, приобрели уверенность. В игре против США мы очень много времени провели в обороне, со Швейцарией же играли больше в атаке.

— В выставочном матче травму получила игрок «Динамо-Невы» Юлия Смирнова. Как её отсутствие повлияло на тактические схемы?

— Для нас это потеря — она самоотверженный защитник. Но нам в целом удалось нивелировать её отсутствие, не считая начала матча, когда было много невынужденных ошибок.

— Что делать, чтобы бороться с канадками?

— Верить! Выполнять игровое задание и показывать максимум, на который способны. Невозможного ничего не бывает. Будем стараться и приложим все усилия, чтобы составить достойную конкуренцию.