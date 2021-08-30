Россия обыграла Германию в матче утешительного турнира женского чемпионата мира
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В матче утешительного турнира чемпионата мира по хоккею среди женщин сборная России победила команду Германии (3:2).
В этом турнире определятся команды, которые займут с пятого по восьмое места. Во втором полуфинале сыграют сборные Чехии и Японии. Победитель будет играть против России в матче за пятую позицию
Чемпионат мира. Женщины
Утешительный раунд
1/2 финала
Россия — Германия — 3:2 (0:0, 1:2, 2:0)
29 августа. Калгари. WinSport Arena.
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