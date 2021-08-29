«Я виновата! Я лидер!» Эмоциональный монолог капитана женской сборной России

Капитан женской сборной России Ольга Сосина прокомментировала поражение от Швейцарии в четвертьфинале женского чемпионата мира.

Нападающий «Агидели» — стабильный лидер как команды Женской хоккейной лиги, так и сборной. На льду она провела почти 26 минут — лучший показатель в команде.

«Что случилось в третьем периоде? Побежали шайбы забрасывать, забыли про оборону. Надо было просто грамотно сыграть в обороне. Заработали ненужные удаления, — цитирует Сосину официальный сайт Женской хоккейной лиги.

— Стала ли сюрпризом игра вратаря Швейцарии Саскии Маурер, вышедшей после двух пропущенных ими шайб?

— Я бы не сказала так. Да, их вратарь вышел в игру хорошо. Но мы не реализовываем моменты, которые создаём. Я! Я, блин! Ну сколько можно создавать и не забрасывать? Я виновата.

Я бы не сказала, что игра второго голкипера швейцарок удивила. Да, их вратарь вышел в игру хорошо. Но мы не реализовываем моменты, которые создаем. Я! Я, блин! Ну сколько можно создавать и не забрасывать? Я виновата.

— Трансляция завершилась словами комментатора «Такие поражения закаливают». Согласны?

— Нет. Мы должны были забрасывать! В частности, я виновата! Реализовывай свои моменты.

— Я поспорю: виновата вся команда, — в разговор вмешалась нападающий «Агидели» Елизавета Роднова.

— Нет, — капитан тут же вернула инициативу в свои руки. — Реализовывать надо свои моменты! Я лидер, я должна брать на себя. Забрасывай в овертайме и всё. Ну сколько можно уже?! Так дело не пойдёт вообще. Полетели вперёд, бестолково сыграли. Ведя 2:0 и играть так бестолково, бежать забрасывать. Ну пять забьём... Да какая разница?! Кто вспомнит, сколько мы забросили — пять, десять, двадцать?! Кто вспомнит это? Запоминаются только победы. Никогда не вспомнят, какой счёт был. Просто... Не выполнили установку, полетели куда-то. И реализовывать моменты надо, я с себя ответственности никакой не снимаю.