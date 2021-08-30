Российские хоккеистки встретятся с Японией в матче за пятое место женского ЧМ

Женская сборная Японии в матче за 5-8 места чемпионата мира-2021 обыграла Чехию со счетом 3:2.

В матче за пятое место турнира Япония встретится с Россией, которая ранее обыграла Германию со счетом 3:2.

Женский ЧМ-2021 проходит в Калгари с 20 августа по 1 сентября. В полуфиналах США встретится с Финляндией, Канада — со Швейцарией.

Чемпионат мира. Женщины

Полуфинал за 5-8 места

Чехия — Япония — 2:3 (0:1, 1:1, 1:1)

30 августа. Калгари. WinSport Arena.