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Российские хоккеистки встретятся с Японией в матче за пятое место женского ЧМ

04:31
30 августа. Женский ЧМ. Чехия — Япония — 2:3. Фото IIHF
30 августа. Женский ЧМ. Чехия — Япония — 2:3. Фото IIHF

Женская сборная Японии в матче за 5-8 места чемпионата мира-2021 обыграла Чехию со счетом 3:2.

В матче за пятое место турнира Япония встретится с Россией, которая ранее обыграла Германию со счетом 3:2.

Женский ЧМ-2021 проходит в Калгари с 20 августа по 1 сентября. В полуфиналах США встретится с Финляндией, Канада — со Швейцарией.

Чемпионат мира. Женщины

Полуфинал за 5-8 места

Чехия — Япония — 2:3 (0:1, 1:1, 1:1)

30 августа. Калгари. WinSport Arena.

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Сергей Разин все материалы автора

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