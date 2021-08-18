Женская сборная России с крупным счетом проиграла США в товарищеском матче

Женская сборная России с крупным счетом проиграла команде США в товарищеском матче. Встреча закончилась со счетом 6:0 в пользу команды из Северной Америки.

Этот матч проходил в рамках подготовки к чемпионату миру среди женских команд.

Чемпионат мира по хоккею пройдет в Калгари с 20 по 31 августа. Сборная России попала в группу А, где сыграет со Швейцарией, Канадой, Финляндией и США.

В первом матче на турнире 22 августа россиянки сыграют со швейцарками.