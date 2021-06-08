Лучшим игроком Женской хоккейной лиги стала Валерия Меркушева
21:00
Лучшим игроком Женской хоккейной лиги стала Валерия Меркушева, вратарь СКИФ, информирует сайт КХЛ.
В прошедшем сезоне на ее счету 22 матча, 94,1 % отраженных бросков, коэффициент надежности 1,45.
Награду вручила пятикратная олимпийская чемпионка, заместитель председателя правительства Калининградской области Наталья Ищенко.
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