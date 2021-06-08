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Лучшим игроком Женской хоккейной лиги стала Валерия Меркушева

21:00

Лучшим игроком Женской хоккейной лиги стала Валерия Меркушева, вратарь СКИФ, информирует сайт КХЛ.

В прошедшем сезоне на ее счету 22 матча, 94,1 % отраженных бросков, коэффициент надежности 1,45.

Награду вручила пятикратная олимпийская чемпионка, заместитель председателя правительства Калининградской области Наталья Ищенко.

Дополнительная информация:

https://www.khl.ru/news/2021/06/08/485394.html

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