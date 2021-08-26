Определился соперник сборной России по 1/4 финала женского чемпионата мира по хоккею
26 августа 2021, 23:28
В 1/4 финала чемпионата мира по хоккею среди женщин сборная России сыграет с командой Швейцарии. В матче группового турнира швейцарки проиграли сборной Финляндии (0:6).
Швейцария заняла последнее место в группе А с нулем очков. У россиянок три очка и четвертое место. Согласно регламенту, в плей-офф выходят все команды группы А.
Чемпионат мира. Женщины
Группа A
Финляндия — Швейцария — 6:0 (4:0, 1:0, 1:0)
26 августа. Калгари. WinSport Arena.
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