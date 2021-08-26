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Определился соперник сборной России по 1/4 финала женского чемпионата мира по хоккею

26 августа 2021, 23:28

В 1/4 финала чемпионата мира по хоккею среди женщин сборная России сыграет с командой Швейцарии. В матче группового турнира швейцарки проиграли сборной Финляндии (0:6).

Швейцария заняла последнее место в группе А с нулем очков. У россиянок три очка и четвертое место. Согласно регламенту, в плей-офф выходят все команды группы А.

Чемпионат мира. Женщины

Группа A

Финляндия — Швейцария — 6:0 (4:0, 1:0, 1:0)

26 августа. Калгари. WinSport Arena.

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Евгений Петров все материалы автора

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