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Российские хоккеистки проиграли Финляндии на чемпионате мира

23:15

Женская сборная России уступила Финляндии на чемпионате мира — 0:4.

Россиянки закончили групповой турнир с одной победой в 4 матчах.

Отметим, что все пять команд группы А сыграют в 1/4 финала.

Итоговое положение России в группе и соперник по 1/4 финала зависит от матча между Финляндией и Швейцарией, который состоится в четверг.

Чемпионат мира. Женщины. Группа A
Россия — Финляндия — 0:4 (0:3, 0:0, 0:1)
25 августа. Калгари. WinSport Arena.

Положение команд в группе А
1. США — 9 очков (3 матча)
2. Канада — 9 очков (3 матча)
3. Финляндия — 3 очка (3 матча)
4. Россия — 3 очка (4 матча)
5. Швейцария — 0 очков (3 матча)

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