Российские хоккеистки проиграли Финляндии на чемпионате мира

Женская сборная России уступила Финляндии на чемпионате мира — 0:4.

Россиянки закончили групповой турнир с одной победой в 4 матчах.

Отметим, что все пять команд группы А сыграют в 1/4 финала.

Итоговое положение России в группе и соперник по 1/4 финала зависит от матча между Финляндией и Швейцарией, который состоится в четверг.

Чемпионат мира. Женщины. Группа A

Россия — Финляндия — 0:4 (0:3, 0:0, 0:1)

25 августа. Калгари. WinSport Arena.

Положение команд в группе А

1. США — 9 очков (3 матча)

2. Канада — 9 очков (3 матча)

3. Финляндия — 3 очка (3 матча)

4. Россия — 3 очка (4 матча)

5. Швейцария — 0 очков (3 матча)