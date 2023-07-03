Быков — о возможном проведении матчей со странами БРИКС: «Никакая тренировка не заменит состязаний с другими спортсменами»

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Быков прокомментировал «СЭ» возможное участие сборной России в турнире со странами БРИКС.

«Я считаю, что наши руководители спорта должны искать разные варианты соревнований, для того чтобы наши спортсмены могли иметь возможность конкурировать с другими нациями и сопоставлять свой уровень подготовки и своих возможностей. Никакая тренировка не заменит состязаний с другими спортсменами», — сказал Быков корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

Игры БРИКС планируется провести на 12 аренах Казани в июне 2024 года (то есть до Олимпиады в Париже). В программу соревнований войдет 22 вида спорта.