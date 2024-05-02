2 мая, в четверг, сборная «России 25» сыграет в матче с Казахстаном в «Большом туре Сборной». Встреча пройдет в Астане на льду «Барыс Арены». Начало — в 17.30 по московскому времени.

Видеотрансляция игры Россия — Казахстан пройдет в прямом эфире на канале «Матч Страна». Она начнется в 17.25 мск. Матч также бесплатно покажут на официальном YouTube-канале ФХР.

Большой тур Сборной пройдет со 2 по 11 мая. Сборная «России 25» проведет серию международных матчей против Казахстана и Белоруссии.

Сборные России и Белоруссии отстранены от участия в чемпионате мира-2024 в связи с решением Международной федерации хоккея на льду (ИИХФ). Мировое первенство состоится с 10 по 26 мая в чешских городах Прага и Острава в 2024 году.

Сборная Казахстана попала в группу B ЧМ-2024 по хоккею. Национальная команда сыграет вместе с США, Германией, Швецией, Словакией, Латвией, Францией и Польшей.