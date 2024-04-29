Роман Ротенберг: «Нам нужен чистый хоккей»

Главный СКА и сборной России 25 Роман Ротенберг высказался о проблемах в судействе КХЛ.

— Когда назначили главного арбитра в КХЛ, он выступал на собрании, и сказал, что мы убираем мелкий фол, что будет зрелищный хоккей. А мы видим абсолютно обратные вещи. Ну тогда надо выступить публично и сказать, что главный арбитр КХЛ поддерживает какой-то другой подход. Если он на совете директоров озвучил направление, где мы будем идти к современному хоккею, техничному хоккею, где ребята будут получать это пространство, за счет того, что будут удалять за нарушение правил. Может быть, ему выступить еще раз на совете директоров и заявить об изменении этой стратегии.

В нашем понимании все просто, нужно, чтобы хоккей был техничным, ребята имели возможность творить и убрать эти ситуации, когда на Владимире Ткачеве из «Авангарда» висит по три игрока в каждом моменте, на ноге, на плечах, на шее. Невозможно создать ничего этому игроку, каким бы он ни был мастеровитым, смысл платить такие огромные деньги ему, если правила игры в хоккей совершенно другие у нас в лиге. Тогда мы теряем звезд, спонсоров и болельщиков. Нам нужен чистный хоккей, — сказал Ротенберг.