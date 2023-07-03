Третьяк считает, что сборной России по хоккею в условиях отстранения не нужен постоянный тренер

Глава Федерации хоккея России Владислав Третьяк ответил на вопрос, кто будет занимать пост главного тренера национальной команды.

«Вопрос будет решать тренерский совет. Мое личное мнение заключается в том, что в нынешней ситуации сборной не нужен тренер на постоянной основе. Достаточно его пригласить под Кубок Первого канала, других международных турниров у нас не будет», — приводит ТАСС слова Третьяка.

Контракт главного тренера национальной команды страны Алексея Жамнова истек 30 июня.

Весной 2022 года Международная федерации хоккея (IIHF) отстранила сборную России по хоккею от участия в турнирах под своей эгидой. В марте 2023-го отстранение было продлено на сезон-2023/24.