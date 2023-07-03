Хоккей
Сборная России
Новости
Суперлига (архив) Высшая лига (архив)
Игры
Главная
Хоккей
Россия

Сегодня, 15:50

Третьяк считает, что сборной России по хоккею в условиях отстранения не нужен постоянный тренер

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Глава Федерации хоккея России Владислав Третьяк ответил на вопрос, кто будет занимать пост главного тренера национальной команды.

«Вопрос будет решать тренерский совет. Мое личное мнение заключается в том, что в нынешней ситуации сборной не нужен тренер на постоянной основе. Достаточно его пригласить под Кубок Первого канала, других международных турниров у нас не будет», — приводит ТАСС слова Третьяка.

Контракт главного тренера национальной команды страны Алексея Жамнова истек 30 июня.

Весной 2022 года Международная федерации хоккея (IIHF) отстранила сборную России по хоккею от участия в турнирах под своей эгидой. В марте 2023-го отстранение было продлено на сезон-2023/24.

Источник: https://tass.ru/sport/18176683
Хоккей
Сборная России по хоккею
Владислав Третьяк
2
Читайте также
Германия закрыла для россиян чемпионат мира. Издевательство над нашими каноистами
Владелец «Интер Майами» рассказал о трехлетних переговорах по трансферу Месси
Пробка на подъезде к Крымскому мосту со стороны Кубани достигла 13 км
ФСБ заявила о предотвращении попытки покушения на главу Крыма Аксенова
В Новосибирской области двое детей пропали из оздоровительного лагеря
Чего достигла Россия в области продбезопасности: спецпроект «Известий»
Популярное видео
В Челябинске поддерживают Кузнецова
Воробьева уволили из СКА и сборной. Главное
"Наш план - десятая победа на Олимпиаде"
Третьяк идет в президенты ИИХФ?
Автобус для олимпийских чемпионов
"Химик" выиграл Кубок Овечкина
В Ярославле почтили память Сергея Гимаева
Войнов приступил к тренировкам
Третьяк остался президентом ФХР
Фетисов о Третьяке и российском хоккее
Владислав Третьяк: "Не надо искать виноватого"
Зинэтула Билялетдинов: "Овечкин и Малкин хотели играть вместе"
Борис Майоров: "Билялетдинов не сумел перестроить команду"
Владимир Шалаев: "Беда не только в Билялетдинове"
И победа, и зрелище
Триумф звезд Билялетдинова
Итоги Кубка "Карьяла" с Игорем Лариным
Вымученное поражение
На место Брагина
Материалы сюжета: Российский спорт: международные санкции
Экс-вратарь ЦСКА Чанов: «Без сборов и контрольных матчей сборную России можно расформировать»
Быков — о возможном проведении матчей со странами БРИКС: «Никакая тренировка не заменит состязаний с другими спортсменами»
Роман Ротенберг — о словах Баха про возвращение российских спортсменов: «Это все слова, нужны документальные доказательства»
Российские спортсмены пока не получали приглашений на ЧМ по гребному слалому в Лондоне
В Госдуме призвали Германию не проводить ЧМ по гребле после отказа в участии российским спортсменам
Российским байдарочникам и каноистам оставили шанс отобраться на Олимпийские игры в мае 2024 года
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Быков — о возможном проведении матчей со странами БРИКС: «Никакая тренировка не заменит состязаний с другими спортсменами»

Майоров заявил, что решение по новому главному тренеру сборной России будет принято не раньше сентября
Новости
RSS RSS
Все новости