Третьяк заявил о планах проводить матчи сборной России на Дальнем Востоке

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк заявил, что матчи с участием национальной команды в будущем будут проводиться на Дальнем Востоке.

«Я разговаривал с губернатором Омской области, это хоккейные регионы, они скучают, так как хоккей закончился, а жизнь продолжается. И у них есть возможность поболеть за сборную, увидеть молодых звездочек. Конечно, в будущем мы и на Дальнем Востоке будем проводить матчи сборной. Это в рамках популяризации, это наша страна, нам важно, чтобы хоккей любили везде», — приводит слова Третьяка ТАСС.

Сборная России отстранена от всех международных турниров под эгидой Международной федерации хоккея на льду (ИИХФ). Таким образом, национальная команда не выступит на чемпионате мира-2024 в Чехии.