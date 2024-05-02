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Третьяк заявил о планах проводить матчи сборной России на Дальнем Востоке

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Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк заявил, что матчи с участием национальной команды в будущем будут проводиться на Дальнем Востоке.

«Я разговаривал с губернатором Омской области, это хоккейные регионы, они скучают, так как хоккей закончился, а жизнь продолжается. И у них есть возможность поболеть за сборную, увидеть молодых звездочек. Конечно, в будущем мы и на Дальнем Востоке будем проводить матчи сборной. Это в рамках популяризации, это наша страна, нам важно, чтобы хоккей любили везде», — приводит слова Третьяка ТАСС.

Сборная России отстранена от всех международных турниров под эгидой Международной федерации хоккея на льду (ИИХФ). Таким образом, национальная команда не выступит на чемпионате мира-2024 в Чехии.

Источник: ТАСС
Сборная России по хоккею
Владислав Третьяк
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