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Вратарь команды «Россия-25» Серебряков о матчах в Большом туре: «Ставим цель выиграть»

Константин Белов
Корреспондент
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Вратарь команды «Россия-25» Никита Серебряков в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от предстоящих матчей против Казахстана и Белоруссией.

— Чувствую себя хорошо, мы провели отличный сбор в Новогорске. Уже восстановился и перезагрузился после клубного сезона. Ставим цель выиграть, это самое главное, остальное не важно.

— Как находить мотивацию на игры сборной, когда нет международных турниров?

— К сожалению, у нас сейчас такие реалии. Но мы играем за свою сборную, за свою страну. Какая еще нужна мотивация? — сказал Серебряков «СЭ».

30 апреля сборная России вылетела в Астану, где проведет два матча в рамках турнира Qazaqstan Hockey Open — 2 мая сборная России сыграет с Казахстаном, а 4 мая — с Белоруссией.

Никита Серебряков
Сборная России по хоккею
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