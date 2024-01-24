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Сегодня, 11:35

В ФХР назвали не очень дружественным отношение ИИХФ к федерации

Микеле Антонов
Корреспондент
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Генеральный директор Федерации хоккея России (ФХР) Дмитрий Курбатов высказался о диалоге с Международной федерацией хоккея (ИИХФ).

«Активно ведем диалог с международной федерацией, хотя это непросто. Отношение к нам не очень дружественное. Но мы добились того, что нас не понижают в рейтинге, мы держимся на третьем месте», — сказал Курбатов.

В феврале 2022 года ИИХФ отстранила команды из России и Белоруссии от участия в международных турнирах. 22 марта прошлого года организация продлила отстранение на сезон-2023/24.

Хоккей
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