Президент ФХР Третьяк упал со стула на заседании комитета Госдумы

Стул президента Федерации хоккея России (ФХР) Владислава Третьяка сломался на первом в 2024 году заседании комитета Госдумы по физической культуре и спорту, передает корреспондент «СЭ» с места событий.

После падения Третьяк пошутил над ситуацией.

«Ножки подпилили у стула», — сказал, улыбаясь, Третьяк.

Ранее президент ФХР рассказал о планах по развитию хоккея в России и отметил, что в стране не хватает хоккейных стадионов.