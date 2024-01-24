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Сегодня, 11:25

Президент ФХР Третьяк упал со стула на заседании комитета Госдумы

Микеле Антонов
Корреспондент
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Стул президента Федерации хоккея России (ФХР) Владислава Третьяка сломался на первом в 2024 году заседании комитета Госдумы по физической культуре и спорту, передает корреспондент «СЭ» с места событий.

После падения Третьяк пошутил над ситуацией.

«Ножки подпилили у стула», — сказал, улыбаясь, Третьяк.

Ранее президент ФХР рассказал о планах по развитию хоккея в России и отметил, что в стране не хватает хоккейных стадионов.

Владислав Третьяк
ФХР
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