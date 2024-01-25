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Сегодня, 16:10

Зарипов попросил ФХР помочь с продвижением отечественных клюшек

Ана Горшкова
Корреспондент
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Пятикратный обладатель Кубка Гагарина Данис Зарипов попросил Федерацию хоккея России (ФХР) помочь с продвижением российских клюшек.

«В КХЛ мало пользуются. Мы проводим определенную работу с игроками, предлагаем всем, но мало кто доверяет российскому продукту, но мы не отчаиваемся, продолжаем работу. Мы делаем акцент на молодежи, на юниорах, будем надеяться, что больше и больше юниоров будут брать в руки наш продукт и давать положительные отзывы. Мы будем очень благодарны господдержке и поддержке Федерации хоккея России, если они будут рекомендовать наш продукт, помогать продвигать его и закупать», — приводит слова Зарипова РИА Новости.

В 2016 году Зарипов основал первый в России завод по производству хоккейных клюшек под названием «Заряд».

Экс-хоккеист также отметил, что многие профессионалы, которые пользуются клюшками, произведенными на фабрике «Заряд», заявляют, что существенной разницы с зарубежными нет.

42-летний спортсмен в феврале 2023 года объявил о завершении карьеры. 9 августа он провел свой прощальный матч. Зарипов играл за «Ак Барс» и «Металлург» в КХЛ.

Источник: РИА Новости
Данис Зарипов
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