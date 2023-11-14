Ковальчук заявил, что России нет смысла ждать допуска до международных соревнований

Нападающий Илья Ковальчук высказался о перспективах участия сборной России по хоккею в международных турнирах.

«Россия должна концентрироваться на внутренних хоккейных соревнованиях, время показывает, что ждать чего-то от Международной федерации хоккея (ИИХФ) нет смысла, — приводит слова Ковальчука РИА Новости. — К сожалению, Международная федерация хоккея много чего говорила и не делала. Наша задача — развивать наш любимый вид спорта внутри страны, устраивать больше соревнований, чтобы ребята имели игровой опыт. К сожалению, в хоккее мало есть конкурентов, с кем можно играть и повышать свой уровень. Надо придумывать соревнования внутри страны».

Ранее ИИХФ опубликовала составы групп олимпийского турнира и квалификационных раундов. Сборная России, в случае допуска, сыграет с США. Президент организации Люк Тардиф сообщил, что решение по вопросу допуска российской команды до олимпийского турнира будет принято не позднее марта 2024 года.

40-летний Ковальчук является олимпийским чемпионом, двукратным чемпионом мира и трехкратным обладателем Кубка Гагарина, финалистом Кубка Стэнли. Он приостановил карьеру после сезона-2020/21.

Зимняя Олимпиада-2026 пройдет с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д'Ампеццо.