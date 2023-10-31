Россию готовы вернуть на Олимпиаду в 2026 году? Шанс на это есть

Решение об участии нашей сборной на зимних Играх в Милане будет принято в марте.

Международная федерация хоккея не устает напоминать, что она держит руку на пульсе и при соблюдении определенных сроков готова к возвращению российских игроков на свои турниры. Сегодня ИИХФ опубликовала программу олимпийской квалификации на Игры в Милане и включила в нее сборную Россию, расположив ее в группе С главного турнира вместе со сборной США. Правда, есть один нюанс — над словом Russia международные чиновники ожидаемо ставят звездочку, которая разъясняет, что наша команда примет участие, «если будет принято решение о ее возвращении в программу соревнований ИИХФ».

И практически сразу президент ИИХФ Люк Тардифф прокомментировал этот ход международных чиновников:

«Решение по допуску сборной России до Олимпийских игр 2026 года и до международных соревнований в сезоне-2024/25 будет принято не позднее марта 2024 года. Ранее появившаяся на сайте ИИХФ информация ничего не меняет. Отмечу, что решение, которое примет дисциплинарная коллегия по делу Ивана Федотова, может изменить ситуацию», — сказал сегодня корреспондентам «СЭ» Микеле Антонову и Константину Белову француз.

Решение Тардиффа и его организации, которые по-прежнему оставляют вероятность возвращения России на мировую арену до 2024 года, понятно. Каким бы бесхребетным порой ни казался босс ИИХФ, он хочет видеть Россию в программе международных соревнований, и это факт. Он прекрасно понимает, что любой турнир без участия нашей сборной так или иначе выглядит кастрированным. И дело не в том, что чемпион в отсутствие россиян должен считаться неполноценным.

Люк Тардифф. Фото Global Look Press

Как бы многие хоккейные люди публично ни отрицали это, но хоккей — нишевый вид спорта. Его охват в масштабах всей планеты крайне узок. В отличие от футбола, баскетбола или волейбола, круг претендентов на чемпионство на каждом крупном турнире заранее очерчен. География медалистов чемпионатов мира за последние двадцать лет расширилась лишь за счет двух стран — Швейцарии и Германии. Все это наталкивает на одну мысль — если футбольный ЧМ может пережить без условных Италии или Нидерландов, то хоккейный собрат не способен не заметить отсутствия команды из «Большой шестерки». И вряд ли кто из наших извечных конкурентов должен радоваться искусственной ликвидации одной из самых титулованных сборных.

Вопросы вызывают лишь слова французского функционера о том, что на решение ИИХФ могут повлиять выводы дисциплинарной коллегии по делу Ивана Федотова. Пока эти слова кажутся не больше чем блефом и очередной попыткой надавить на ФХР, которой после угроз от Генпрокуратуры РФ пришлось закрыть глаза на выходку ЦСКА. Но странно, что международная федерация до сих не поняла простую вещь — у ведомства Владислава Третьяка не было другого выбора, кроме как молча допустить скандального голкипера к матчам КХЛ.

Впрочем, чисто формально ФХР, делегирующая КХЛ права на проведение Открытого чемпионата России, все же ответственна за решение, идущее вразрез с международными трансферными правилами. А значит, у ИИХФ есть право и возможность наказать своего действующего члена через продление бана российской сборной. И в таком случае дело Федотова, пока не оправдывающего своей игрой за ЦСКА статус человека, ради которого стоило устраивать громкий конфликт, заиграет совершенно новыми красками.