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31 октября, 21:00

Россию готовы вернуть на Олимпиаду в 2026 году? Шанс на это есть

Иван Богун
Корреспондент отдела хоккея
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Хоккеисты сборной России
Хоккеисты сборной России.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Решение об участии нашей сборной на зимних Играх в Милане будет принято в марте.

Международная федерация хоккея не устает напоминать, что она держит руку на пульсе и при соблюдении определенных сроков готова к возвращению российских игроков на свои турниры. Сегодня ИИХФ опубликовала программу олимпийской квалификации на Игры в Милане и включила в нее сборную Россию, расположив ее в группе С главного турнира вместе со сборной США. Правда, есть один нюанс — над словом Russia международные чиновники ожидаемо ставят звездочку, которая разъясняет, что наша команда примет участие, «если будет принято решение о ее возвращении в программу соревнований ИИХФ».

И практически сразу президент ИИХФ Люк Тардифф прокомментировал этот ход международных чиновников:

«Решение по допуску сборной России до Олимпийских игр 2026 года и до международных соревнований в сезоне-2024/25 будет принято не позднее марта 2024 года. Ранее появившаяся на сайте ИИХФ информация ничего не меняет. Отмечу, что решение, которое примет дисциплинарная коллегия по делу Ивана Федотова, может изменить ситуацию», — сказал сегодня корреспондентам «СЭ» Микеле Антонову и Константину Белову француз.

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Решение Тардиффа и его организации, которые по-прежнему оставляют вероятность возвращения России на мировую арену до 2024 года, понятно. Каким бы бесхребетным порой ни казался босс ИИХФ, он хочет видеть Россию в программе международных соревнований, и это факт. Он прекрасно понимает, что любой турнир без участия нашей сборной так или иначе выглядит кастрированным. И дело не в том, что чемпион в отсутствие россиян должен считаться неполноценным.

Президент ИИХФ Люк Тардифф
Люк Тардифф.
Фото Global Look Press

Как бы многие хоккейные люди публично ни отрицали это, но хоккей — нишевый вид спорта. Его охват в масштабах всей планеты крайне узок. В отличие от футбола, баскетбола или волейбола, круг претендентов на чемпионство на каждом крупном турнире заранее очерчен. География медалистов чемпионатов мира за последние двадцать лет расширилась лишь за счет двух стран — Швейцарии и Германии. Все это наталкивает на одну мысль — если футбольный ЧМ может пережить без условных Италии или Нидерландов, то хоккейный собрат не способен не заметить отсутствия команды из «Большой шестерки». И вряд ли кто из наших извечных конкурентов должен радоваться искусственной ликвидации одной из самых титулованных сборных.

Вопросы вызывают лишь слова французского функционера о том, что на решение ИИХФ могут повлиять выводы дисциплинарной коллегии по делу Ивана Федотова. Пока эти слова кажутся не больше чем блефом и очередной попыткой надавить на ФХР, которой после угроз от Генпрокуратуры РФ пришлось закрыть глаза на выходку ЦСКА. Но странно, что международная федерация до сих не поняла простую вещь — у ведомства Владислава Третьяка не было другого выбора, кроме как молча допустить скандального голкипера к матчам КХЛ.

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Впрочем, чисто формально ФХР, делегирующая КХЛ права на проведение Открытого чемпионата России, все же ответственна за решение, идущее вразрез с международными трансферными правилами. А значит, у ИИХФ есть право и возможность наказать своего действующего члена через продление бана российской сборной. И в таком случае дело Федотова, пока не оправдывающего своей игрой за ЦСКА статус человека, ради которого стоило устраивать громкий конфликт, заиграет совершенно новыми красками.

Хоккей
Олимпиада
Сборная России по хоккею
Люк Тардиф
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