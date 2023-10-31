Сборная России по хоккею сыграет в группе с США в случае допуска на Олимпиаду-2026

Сборная России по хоккею сыграет в одной группе с США, если команду допустят на Олимпиаду 2026 года, сообщается на официальном сайте Международной федерации хоккея на льду (ИИХФ).

Россия и США значатся в группе С. Остальные участники квартета будут известны после квалификации. На сайте организации сказано, что национальная команда России получит соответствующую позицию посева в случае возвращения россиян на турниры ИИХФ.

Сборная России по хоккею отстранена от участия в международных турнирах с февраля 2022 года. В марте того же года отстранение было продлено на сезон-2023/24. В мае сообщалось, что Международная федерация хоккея примет решение о возвращении сборных России и Белоруссии на турниры в марте 2024 года.

Зимняя Олимпиада 2026 года пройдет с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д'Ампеццо.