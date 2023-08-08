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Сегодня, 11:28

Канарейкин рассказал, кого считает самым значимым российским хоккеистом

Алина Савинова
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Российский тренер Федор Канарейкин заявил, что форвард «Вашингтона» Александр Овечкин остается главной фигурой отечественного хоккея.

«Овечкин — главная фигура нашего хоккея. Он ей был, есть и будет. Чтобы говорить о ком-то, кто может привлечь внимания больше, чем он, надо добиться таких же успехов. Хотя бы, чтобы рядом встать, надо чего-то достичь. Пока надо на нем сфокусироваться, тем более, что не достигнута последняя цель — побить рекорд Гретцки», — цитирует Канарейкина Legalbet.

Овечкин является трехкратным чемпионом мира, а также обладателем Кубка Стэнли 2018 года в составе «Вашингтона», за который он выступает с 2005 года.

На данный момент на счету 37-летнего россиянина 822 заброшенных шайбы в регулярных чемпионатах НХЛ. Он занимает второе место в списке лучших снайперов в истории лиги. Легендарный канадский хоккеист Уэйн Гретцки, которому принадлежит рекорд по этому показателю, за свою карьеру отметился в чемпионате 894 голами.

Источник: https://legalbet.ru/news/kanarejkin-nazval-samogo-znachimogo-rossijskogo/
Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
Федор Канарейкин
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