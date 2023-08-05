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Сегодня, 13:33

Президент ИИХФ рассказал, когда будет рассмотрен вопрос возвращения российских спортсменов

Артем Бухаев
Корреспондент
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Люк Тардиф.
Фото Global Look Press

Президент ИИХФ Люк Тардиф в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о возвращении российских спортсменов.
По информации «СЭ», на годовом конгрессе ИИХФ было принято решение о том, что вопрос о возможности возвращения российской команды на международные турниры будет рассмотрен в марте 2024 года.
«Вопрос возвращения российских спортсменов будет рассмотрен в марте 2024? Да, это так. На данный момент мы находимся в контакте с ФХР», — сказал Тардиф «СЭ».
Сборная России по хоккею отстранена от участия в международных турнирах с февраля 2022 года. В марте того же года отстранение было продлено на сезон-2023/24.

Хоккей
Сборная России по хоккею
Люк Тардиф
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